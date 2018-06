Lourenço faz declaração de amor a Kelly Bailey

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão gozam férias em Bali. Ator deixou uma dedicatória apaixonado à namorada.

Eles continuam a não tirar fotos juntos, mas já não escondem a paixão que os une. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão de férias em Bali, na Indonésia, e têm partilhado, nas respetivas páginas pessoais, alguns dos momentos que têm vivido.No entanto, esta quinta-feira o ator foi mais longe, ao deixar uma declaração de amor que não deixa dúvidas. Depois de Kelly ter publicado uma foto na cama e outra a passear de barco, Lourenço escreveu: "Às vezes olho para ela e penso, como é que, de todas as caras do mundo, encontrei uma que é tão perfeita para mim."Lourenço e Kelly estão de férias depois de terminadas as gravações de ‘A Herdeira’, telenovela em que começaram a namorar. Já na altura o ator tinha deixado um agradecimento à equipa e outro a alguém especial: " Obrigado a ti, que sabes quem és, por tudo o que já sabes e muito mais".