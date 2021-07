Lourenço Ortigão despede-se da TVI ao fim de 12 anos

Não cabe nestas palavras tudo o que eu sinto, o meu agradecimento a TODOS os que fizeram parte do meu percurso, me ajudaram e apostaram em mim nos 12 anos em que me dediquei a este canal. Deixo também uma palavra especial de agradecimento à Plural Entertainment e a todos os profissionais com quem me cruzei e onde vivi como uma segunda casa", escreveu o ator.





Quero acima de tudo agradecer a TODOS vocês, deixo-vos a promessa de que vão continuar a ter-me "por perto" e sempre com verdade e transparência. Acreditem, não há outra forma de dizer isto, o vosso apoio tem sido essencial no meu percurso, tanto profissional como pessoal, e em vários momentos senti que foram um pilar a que me agarrei nos momentos difíceis".





O ator Lourenço Ortigão despede-se da TVI, após 12 anos ao serviço da estação de televisão.O ator fez questão de deixar uma mensagem sobre o assunto no Instagram.Lourenço Ortigão deixou ainda uma mensagem de agradecimento. "Ao longo do seu percurso na estação, o ator esteve presente em mais de 2317 episódios de emissão, em diversas produções de ficção, entre vários outros programas em que participou e deu a cara.