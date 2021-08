Lourenço Ortigão lança 'farpas' a Cristina ferreira: "Era incapaz de um golpe"

Feliz na SIC, após ter-se mostrado insatisfeito com a nova direção da TVI, Lourenço Ortigão não tem papas na língua e, sem nunca referir nomes, acaba por mandar uma indireta a Cristina Ferreira."Tenho a consciência de que não apanhei ninguém de surpresa porque, em privado e a quem de direito, consegui expor sempre o que sentia. Isso é o que me faz ter a consciência tranquila e a leveza que tenho hoje. Eu era incapaz de desrespeitar a TVI ou quem lá trabalha, fazendo um golpe na vanguarda, mudar de direção e apanhar toda a gente de surpresa. Nunca o faria", partilhou, em entrevista ao jornal ‘Nascer do Sol’.