Lourenço Ortigão sofre acidente de mota em Lisboa

a notícia completa no site Vidas





. Ia de mota, devagar na faixa da direita, e tive o azar de ter um carro do lado esquerdo que não me viu e que se cruzou a minha frente para parar o carro", começou por escrever.

Lourenço Ortigão sofreu um acidente de mota e, este domingo à noite, surpreendeu os fãs ao mostrar-se de forma debilitada com uma perna e um pé engessada e com uns arranhões no corpo."Antes de mais, está tudo bem! Estou bem, em casa e vou recuperar num instante. Ontem [sábado] tive um acidente, de manhã quando me deslocava para um meeting do programa Passaporte Lisboa