Lua-de-mel de Harry e Meghan vai custar mil dólares por noite

Casal escolheu o continente africano para passar os primeiros dias de casados. Botsuana e Namibia são os países escolhidos.

15:36

Será no castelo de Windsor que Harry e Meghan vão casar no dia 19 de Maio. A família real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a recepção.

Harry e Markle conheceram-se em Maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra. O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico – e descerá para sexto quando o filho dos duques de Cambrigde, William e Kate, nascer em Abril.

Uma escolha feita com o coração: o príncipe Harry e a noiva, Meghan Markle, vão passar a lua-de-mel no continente africano. Segundo a imprensa britânica, o casal vai passar alguns dias no Botsuana, um país que diz muito a ambos. Foi aqui que ambos celebraram o aniversário da atriz no início da relação. E esse momento especial está marcado no anel de noivado de Markle, que tem três diamantes. Dois deles pertenceram a Diana, o outro é proveniente do país em questão.A mesma fonte revelou que o futuro casal escolheu o resort de luxo Meno a Kwena para os primeiros dias de férias - neste espaço, perfeito para desfrutar de um safari, custa 500 dólares (400 euros) por noite por pessoa.A viagem não deve acabar sem o casal visitar a Namibia, país vizinho do Botsuana.