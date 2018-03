Modelo diz que pediu a suspensão do processo contra a mulher de Simão Sabrosa, mas o CM sabe que o caso foi arquivado por falta de provas. Agora, a rival prepara-se para agir em tribunal.

Por Rute Lourenço | 01:30

Lúcia Garcia quebrou, recentemente, o silêncio sobre a batalha judicial com a rival, Vanessa Rebelo, para garantir que tinha desistido da queixa por agressão contra a decoradora para proteger a família. "Pedi a suspensão do processo a pedido do Bruno [Aguiar, marido] por causa dos nossos filhos. Não queríamos que eles falassem em tribunal", revelou a modelo.