Este ano vai voltar a passar o Natal na casa dos seus "pais de coração", como tem sido tradição, com acepipes, bacalhau e polvo à moda do Norte. Chega a cozinhar alguma coisa ou é mais de ir à cozinha dar só apoio moral?



O Natal é sempre passado em casa dos meus ‘pais do coração’, aliás, passamos o dia a falar e à espera da noite de Natal.









Ver comentários