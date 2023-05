Luciana Abreu, de 37 anos, vai avançar com uma queixa-crime contra Yannick Djaló, de 37 anos. “Tantas mentiras em tão pouco papel”, escreveu a atriz num publicação.



O CM sabe que a estrela da SIC não gostou de ver o encontro do antigo futebolista com as filhas nas páginas da revista ‘TV Mais’, pois considera que foi o ex-marido que deu a informação à imprensa.









Ver comentários