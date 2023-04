Depois de ter feito correr muita tinta sem nunca ter sido oficialmente assumido, o namoro entre Luciana Abreu e João Moura Caetano (que a ‘Vidas’ revelou em primeira mão) parece já decorrer às claras.



No passado sábado, a atriz de 37 anos esteve na terra do cavaleiro, em Santo Aleixo, Monforte, para ver João Moura Caetano numa tourada, conforme mostram as fotografias do site Farpas.









