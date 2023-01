Luciana Abreu diz que Daniel não quis ver as filhas desde 2020

O divórcio de Luciana Abreu e Daniel Souza continua a fazer correr muita tinta. Depois de a atriz ter negado que o seu ordenado tinha sido penhorado na sequência do processo judicial que visa o pagamento de 60 mil euros ao ex-companheiro, foram revelados mais detalhes sobre o caso no ‘Manhã CM’ (CMTV). “A Luciana, logo na primeira vez que foi a tribunal, disse que devia esse valor. A Luciana esteve dois, três meses a preparar-se para lhe devolver esse dinheiro. O que o Daniel fez foi um pedido para ser arrestado da conta da Luciana, portanto, não foi uma penhora, foi sim esse valor ser retirado”, revelou o comentador Léo Caeiro, que esteve em contacto com o advogado da atriz.

