Luciana Abreu em risco de perder as filhas

12:36

A guerra entre Daniel Souza, ainda marido de Luciana Abreu, e a cantora já começou. O pai das gémeas pede guarda total das meninas por achar que estas estarão melhor consigo, deixando assim Lucy em risco de perder as meninas caso perca o processo.Se Daniel ganhar, Luciana poderá ver as gémeas apenas um fim-de-semana a cada 15 dias.Ainda assim, a cantora entrou com um pedido de guarda partilhada, regime que tem sido cada vez mais aplicado em Portugal.No passado apenas três por cento das decisões nos tribunais de família decretaram a guarda conjunta.