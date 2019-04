Luciana Abreu íntima de empresário do Norte

Atriz está inseparável do homem que emprestou o carro que Angélico conduzia na noite do fatídico acidente.

Por Nelson Rodrigues e Rute Lourenço | 18:25

Com a separação de Daniel Souza, Luciana Abreu volta ao clube das ‘solteiras’, mas pretendentes não lhe faltam e a ‘Vidas’ sabe que a atriz tem estado íntima de Augusto Fernandes, o empresário que ficou conhecido por ter fornecido o carro que Angélico Vieira conduzia no dia do fatídico acidente.Os dois já se conhecem há vários anos e Augusto – que em março foi detido por suspeitas de pertencer a uma rede de tráfico de droga – voltou a aproximar-se de Lucy depois de a atriz se ter separado.