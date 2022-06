Luciana Abreu já reagiu à condenação do ex-marido por violência doméstica. Daniel Souza foi condenado esta quarta-feira a dois anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa, e terá de pagar à atriz uma indemnização por danos não patrimoniais no valor de três mil euros.A atriz usou a sua conta de Instagram para partilhar com os fãs o que sentia após o desfecho desta fase da sua vida.