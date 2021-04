Perdidamente apaixonada, Luciana Abreu não teve dúvidas de que queria viver o seu novo amor em pleno e está mais feliz do que nunca. Henrique Rodrigues, operador de câmara da SIC, juntou-se à atriz passados três meses do início do namoro e estão inseparáveis.Tudo começou nos bastidores do programa ‘Domingão’, da SIC, onde ambos trabalham. E, se no início, tentaram evitar que a cumplicidade se transformasse em amor, rapidamente perceberam que não havia nada a fazer.