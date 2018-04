Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luciana Abreu lança música de apoio à seleção

"Pula Pula" foi apresentado no YouTube. Ouça a música.

18:09

Luciana Abreu lançou no YouTube uma música de apoio à seleção nacional de futebol que vai disputar o Campeonato do Mundo na Rússia este ano. "Pula Pula" foi disponibilizado parcialmente no YouTube e tem apresentação na íntegra marcada para esta quarta-feira.



A cantora colocou também o teaser no Instagram oficial e, em apenas três horas, "arrecadou" quase 19 mil visualizações.



Lucy prepara o regresso aos palcos após ter sido mãe das gémeas Amoor e Valentine Viktória. As meninas nasceram prematuras e estiveram a lutar pela vida durante dois meses até terem voltado para casa com os pais.



As gémeas nasceram três meses antes do previsto. Luciana Abreu foi internada de urgência no dia 23 de dezembro, depois de ter explicado aos fãs e seguidores que tinha uma gravidez gemelar monocoriónica (em que os bebés se desenvolvem com apenas uma placenta).



Ouça o teaser de "Pula Pula"