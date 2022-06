Depois do desfecho do processo por violência doméstica, no qual Daniel Souza, ex-marido de Luciana Abreu e pai de duas das suas filhas (Amoor e Valentine, de quatro anos), foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão (com pena suspensa), a atriz, cantora e apresentadora revelou ao CM que “as responsabilidades parentais não estão a ser cumpridas nem pelo pai nem pela família paterna”.









