Insatisfeita com o facto do ex-marido Daniel Souza não contribuir financeiramente para as despesas extra das duas filhas gémeas que têm em comum, Amoor e Valentine, de quatro anos, Luciana Abreu pondera avançar com um novo processo em tribunal para ver a situação regularizada.O advogado da atriz e apresentadora da SIC, António Leitão, revelou à ‘TV7 Dias’ que o assunto vai ser tratado “numa reunião que está marcada para o dia 16”.que o guia turístico, condenado por violência doméstica, não contribua para “despesas médicas, entre outras” das filhas, e que não as procure há dois anos, nem responda às suas mensagens e emails.