Acusada pelo ex-marido, Daniel Souza, de fazer "rituais estranhos", de o impedir de ver as filhas Amoor e Valentine, de 4 anos, de o ter empurrado durante uma discussão e de ser interesseira, Luciana Abreu pondera avançar para a Justiça com um novo processo por difamação. De acordo com o seu advogado, António Leitão, as afirmações proferidas pelo guia turístico durante uma entrevista a Manuel Luís Goucha no programa ‘Goucha’ (TVI) não correspondem à verdade.









