Luciana Abreu quebra o silêncio sobre afastamento da SIC

Comentários pouco positivos da artista poderão ser a base do problema.

15:53

Luciana Abreu reagiu esta quarta-feira às notícias sobre ter sido afastada da SIC na sequência de desentendimentos com o diretor de entretenimento do canal, Daniel Oliveira. Em causa estariam os comentários pouco positivos que a artista fez aos comentadores do programa "Passadeira Vermelha", da SIC Caras.Perante a polémica que envolve o seu nome, Luciana Abreu decidiu esclarecer tudo e todos e partilhou, nas redes sociais, um comunicado da agência que a representa.