A atriz Bárbara Norton de Matos é o novo amor de João Moura Caetano. O romance foi revelado esta quarta-feira no programa ‘Noite das Estrelas’, na CMTV, e comentando ontem no ‘Manhã CM’, onde Léo Caeiro, amigo próximo de Luciana Abreu, não poupou duras críticas à atual companheira do toureiro e revelou a reação da cantora e atriz da SIC ao saber que o ‘ex’ já tinha ultrapassado a separação.









