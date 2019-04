Luciana Abreu rejeita a mãe e a irmã e compara-as a "um cão"

Atriz e cantora está a viver a conturbada separação com Daniel Souza, com disputas em tribunal.

Luciana Abreu, 33 anos de idade, continua no centro do furacão. A viver a conturbada separação com Daniel Souza, com disputas em tribunal, como o poder parental dos gémaes Valentine e Amoor, entre acusações de violência doméstica e vício ao jogo, a atriz volta a disparar acusações duras, desta vez à mãe, Ludovina Abreu, e à irmã, Ana Luísa.Em entrevista intimista, Luciana Abreu confirma que o seu único apoio está em Odette Raposo e no marido, Manuel Correia, e Ana Micaela. A mãe e a irmã estão "completamente" fora da sua vida.