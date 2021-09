Os problemas de saúde não têm dado tréguas a Luciana Abreu. Este domingo, depois de ter conduzido mais um ‘Domingão’, da SIC, ao lado de Emanuel, a apresentadora de 36 anos sentiu-se mal e teve de ser assistida no local.“É verdade. Já tenho a confirmação de duas hérnias na cervical, e ontem [no domingo] esforcei-me tanto que a dor que senti após a minha atuação me fez perder os sentidos por segundos”, começou por partilhar com os seguidores das redes socais, ontem, já com a situação estabilizada.