Luís Aleluia sobre doença: "Tive muito medo"

Ator foi vítima de uma diverticulite aguda. Mulher manteve-se sempre ao seu lado.

Por Carolina Pinto Ferreira | 01:30

Aos 58 anos, Luís Aleluia apanhou um dos maiores sustos da sua vida. O ator esteve internado, durante uma semana, vítima de uma diverticulite aguda (inflamação no intestino grosso).Após a alta hospitalar, continua "o tratamento em casa". O eterno ‘menino Tonecas’ relembra o inferno que viveu nos últimos dias. "Na primeira parte da semana, estive com prognóstico reservado e com o bloco operatório sempre preparado, caso fosse necessário. Mas o organismo reagiu muito bem e houve uma regressão da infeção."