Luís Figo declara-se a filha: "Amo-te com todo o meu coração"

Antigo craque da bola celebrou 20º aniversário da filha com imagem.

16:45

O antigo futebolista Luís Figo declarou-se numa mensagem emocionada à filha Daniela, que completa esta quinta-feira 20 anos."Hoje a minha princesa faz 20 anos, uau! Obrigado por seres uma filha tão incrível. Amo-te com todo o meu coração. Se eu tivesse que fazer uma lista de cada experiência mágica e de todas as memória que já me deste, teria de fazer uma lista para o resto da minha vida. Isto é o quanto me fazes feliz e tornas a minha vida completa", pode ler-se na descrição que se faz acompanhar de uma fotografia.