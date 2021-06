Luís Filipe Vieira celebrou esta terça-feira 72 anos e, mesmo em tempo de pandemia, fez questão de assinalar a data, com um grupo de cerca de 20 amigos, conforme opôde testemunhar.O presidente do Benfica reservou uma sala privada num restaurante no Montijo, cuja especialidade é peixe assado, e almoçou na companhia de alguns dos homens da sua confiança na esfera profissional, como o treinador Jorge Jesus e o vice-presidente ...