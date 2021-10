Na mira da Justiça, o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, de 72 anos, tem passado os últimos dias no Gerês, no Norte do País, onde desfruta da tranquilidade da vila, entre tratamentos termais e passeios a pé e outros num Ferrari.Como mostram as fotos do jornal ‘O Minho’, Vieira não tem passado despercebido entre os habitantes.