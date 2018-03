Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira no aniversário de Rui Costa

Presidente das águias almoçou em ambiente animado.

Por Patrícia Bento | 10:37

Luís Filipe Vieira almoçou esta quinta-feira com Rui Costa para assinalar o 46º aniversário do diretor desportivo das águias.



A festa decorreu no Páteo Bagatela, em Lisboa, e contou com a presença de vários amigos do antigo maestro do Benfica, que se reuniram em ambiente de grande animação.



"Vamos envelhecendo rápido. Parece que foi ontem e já lá vão dez anos desde que deixei de jogar... Mas enquanto for passando com estes amigos, estou feliz", fez saber Rui Costa. Além de Vieira, também Rui Vitória, treinador do clube, se juntou à festa encarnada.



A presença do presidente do Benfica contraria, assim, a notícia avançada pelo Correio da Manhã de que Vieira estaria de férias na Tailândia na companhia da sua família por altura da Páscoa.



Segundo o clube da Luz, Luís Filipe Vieira "não está de férias na Tailândia nem tem planos para que isso aconteça nos próximos tempos" devido aos compromissos profissionais que tem com o Benfica.