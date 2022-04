Luís Filipe Vieira vai passar quase duas semanas de férias no Brasil. O ex-presidente do Benfica embarcou, esta quinta-feira, no Aeroporto de Lisboa rumo a Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte que é conhecida pelas suas praias paradisíacas ao longo de 400 quilómetros de costa.



“É um período difícil.









Ver comentários