Luísa Barosa Oliveira, a modelo portuguesa de 22 anos que conquistou o coração de Lando Norris, está a passar umas férias de luxo no Dubai desde a Passagem de Ano, sempre na companhia do piloto de Fórmula 1 britânico.Entre restaurantes, banhos de sol e vistas esplendorosas, são várias as publicações que a manequim tem feito sobre os dias de requinte que vive nos Emirados Árabes Unidos.