Apesar de, no início do ano, ter vendido um dos seus dois aviões privados, o Gulfstream G200 que havia comprado em 2015 por 20 milhões de euros, Cristiano Ronaldo continua a deslocar-se com os amigos e a família naquele que é considerado o ‘Rolls-Royce das aeronaves’.



Trata-se de um Gulfstream G650, este, sim, agora mais adequado ao aumento do agregado familiar (o jogador tem, atualmente, cinco filhos).









