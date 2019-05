Madonna afasta-se cada vez mais de Lisboa

Madonna saiu do Palácio do Ramalhete e mudou-se para o bairro de Santa Catarina, também em Lisboa, mas têm sido só os filhos da rainha da pop a viver na casa nova.



A cantora tem vindo à capital apenas pontualmente e passa cada vez mais tempo nos Estados Unidos, para onde vai regressar assim que Stella, Esther e Mercy James terminarem as aulas.

