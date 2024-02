Madonna cai de cadeira durante coreagrafia em concerto

A cantar "Open Your Heart" e durante a coreografia, Madonna caiu de uma cadeira no concerto deste fim de semana no Climate Pledge Arena de Seattle, nos Estados Unidos da América.Sentada numa cadeira preta, a cantora, de 65 anos, é arrastada por um bailarino que acaba por se desequilibrar e provocar a queda de ambos. Após a situação, Madonna não conteve o riso, mas rapidamente, ajudada por um operador de câmara, tentou continuar a atuação, sentando-se novamente na cadeira."Esqueci-me da letra", afirmou a cantora, provocando gargalhadas na plateia.