Madonna de bengala falha concerto em Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Três dias depois de ter cancelado o quinto de oito espetáculos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Madonna voltou a ser obrigada, por motivos de saúde, a ficar uma vez mais em repouso.A cantora, que esta quarta-feira à noite deveria ter dado o sétimo e penúltimo concerto na capital, acabou por ter de o cancelar pelos mesmos motivos. "Dores associadas a uma lesão", fez saber a promotora Everything Is New através de comunicado.... < br />