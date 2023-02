Madonna diz-se vítima de preconceito contra as mulheres

Madonna respondeu às críticas negativas que recebeu na cerimónia dos Grammy para lamentar os preconceitos que ainda existem no mundo e afirma que desde o início da carreira que é desrespeitada. "Mais uma vez sou apanhada pelo brilho do envelhecimento e da misoginia que atravessa o mundo em que vivemos" refere a artista numa publicação da rede social Instagram.

A cantora, de 64 anos, diz-se vítima de preconceito contra as mulheres que têm mais de 45 anos e que são "determinadas, trabalhadoras e aventureiras".

A artista acrescenta que tem sido "desrespeitada pelos media desde o início da carreira", mas encara tudo como um teste.

Madonna relembra que nunca pediu desculpa pelas escolhas que fez, pela forma como é, ou pela roupa que usa e afirma que não é agora que vai começar a fazê-lo.

De acordo com o jornal The Independent, a artista apareceu no palco para introduzir a apresentação de Sam Smith e Kim Petras, mas logo depois surgiram críticas nas redes sociais.

"O rosto de Madonna está cheio de cirurgias plásticas" e "deveria concentrar-se em envelhecer graciosamente", são algumas das críticas dos fãs citados pelo jornal.

A cerimónia de entrega dos prémios Grammy realizou-se no passado domingo.