Pára tudo. A rainha da Pop está em Portugal e voltou a Lisboa para celebrar dois aniversários importantes: o próprio (completou 65 anos na quarta-feira) e o do filho Rocco Ritchie (que fez 23 anos no dia 11).



Foi a própria Madonna quem ‘deu’ a notícia, ao publicar nas redes sociais fotos em que se vê a passear pelas ruas da capital portuguesa, e num restaurante de Alfama, onde terá tido lugar o jantar de aniversário do filho que teve em 2000 com o realizador britânico Guy Ritchie.









