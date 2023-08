Madonna chegou a Portugal no domingo, 13 de agosto, na companhia de algumas dezenas de amigos e dos filhos. Instalou-se no Hotel Pestana Palace, em Lisboa, e acabou por fazer duas festas de aniversário - a dela (65 anos) e a de Rocco (23) - em dois dias seguidos. Se a do filho foi num restaurante de Alfama, a da rainha da pop foi no Palácio do Grilo e, pelas imagens que foi possível ver, foi de arromba.









