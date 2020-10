Abandonou Portugal no ano passado, para regressar aos Estados Unidos, após um ano a viver em Lisboa, mas a ligação ao nosso país mantém-se e, sempre que pode, Madonna aproveita para fazer uma visita aos amigos que mantém por cá. Esta semana aconteceu isso mesmo, com a rainha da pop, de 62 anos, a jantar no Estoril com o namorado, o bailarino Ahlamalik Williams, de 27 anos, e alguns amigos.