Madonna vê filho jogar pelo Benfica nos Olivais

Rainha da pop acompanhou o jogo do filho, no último domingo.

12:46

Madonna foi ver o filho David Banda jogar, numa partida entre os iniciados do Benfica e o Olivais, na disputa da 1ª divisão da AF de Lisboa, este domingo.

David brilhou em campo ao marcar um dos dois golos que deram a vitória à equipa dos encarnados.

Apesar da tentativa de se manter longe do foco dos restantes espectadores do jogo, ninguém ficou indiferente à presença da rainha da pop, que escolheu Lisboa para viver.



Nesse dia de manhã, a artista publicou uma fotografia ao acordar, onde manifestou que as mães dos jogadores acordam "demasiado cedo".





Ver esta publicação no Instagram Good Morning Soccer Mom............?? . #tootired #tooearly Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a 21 de Out, 2018 às 12:53 PDT