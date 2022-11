Madonna volta a desafiar as regras do instagram e mostra seios

A estrela da música Madonna arriscou ser novamente banida da rede social Instagram, esta segunda-feira, após ter publicado um vídeo onde aparece com o peito destapado.Na publicação pode ler-se "Estou com vontade de amar".Em menos de uma semana a artista norte-americana voltou a desafiar as regras do instagram. Já a 15 de novembro tinha mostrado os seios numa publicação onde surge com um mala Balenciaga.A ícone da pop, de 64 anos, demonstrou toda a sua sensualidade nas redes sociais onde surge com um espartilho preto e um casaco de peles, mas acabou por ser arrasada por alguns seguidores."Peles verdadeiras?", " Não tem amor pelos animais" criticaram os fãs.