A mãe de Angélico sentiu-se mal, este sábado, no concerto dos D'ZRT e teve de ser retirada da plateia. Filomena Vieira emocionou-se depois de aparecer um holograma do filho em palco.



Mais tarde, a banda anunciou em palco que a mãe de Angélico já se encontrava bem.



Há vários relatos de pessoas que se sentiram mal durante o concerto e tiveram de ser retiradas da plateia do Altice Arena.