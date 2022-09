A mãe do menino autista a quem Cristiano Ronaldo tirou o telemóvel, com uma palmada, após a derrota do Manchester United contra o Everton por 1-0, diz que o jogador português devia ser “punido a sério” e questiona CR7: “Como é que consegue dormir à noite?”





Sarah Kelly, de 37 anos, revelou que a polícia lhe disse que o futebolista tinha sido multado em 200 libras (pouco mais de 221 euros), soma que considera irrisória, e queixa-se de ainda não ter recebido “um pedido de desculpas como deve ser”. “Ele ofereceu-se para nos conhecer e disse estar arrependido, mas nunca reconheceu que aquilo que fez foi errado. Não é um pedido de desculpas, é um insulto”, acrescenta, explicando que o filho, Jacob, fala no incidente todos os dias. “Como se não bastasse, os fãs de Ronaldo insultam-nos nas redes sociais”, lamenta.