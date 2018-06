Mãe de Cristiano Ronaldo vai estrear-se no cinema

Dolores Aveiro empresta a voz a "Avó Rosa".

Feliz por "emprestar" a minha voz á Avó Rosa no filme SNOW - O ESPELHO DA RAINHA . Espero que gostem Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a 9 de Jun, 2018 às 5:10 PDT "Feliz por "emprestar" a minha voz á Avó Rosa no filme SNOW - O ESPELHO DA RAINHA . Espero que gostem", escreveu no Instagram.

Dolores Aveiro não pára. A mãe de Cristiano Ronaldo já fez publicidade, já editou um livro, em maio esteve na passadeira vermelha do festival de Cannes e agora prepara-se para se estrear no cinema.A notícia foi dada pela própria na rede social Instagram.Dolores Aveiro revelou este sábado nas redes sociais que vai dar voz a 'Avó Rosa' do filme de animação 'Snow - O espelho da Rainha', que chega às salas nacionais em setembro.