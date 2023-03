Mãe de Shakira internada de urgência após sofrer uma trombose numa perna

A mãe da cantora Shakira, Nidia Ripoll, deu entrada de urgência no hospital esta terça-feira após sofrer uma trombose na perna. Segundo a artista colombiana, a mãe começou a sentir-se mal na sexta-feira e decidiu ir ao médico. Lá descobriu que sofreu uma trombose numa das pernas, avançam fontes próximas da família, citadas pelo jornal espanhol El Mundo.A trombose acontece quando há formação de um coágulo sanguíneo que bloqueia o fluxo de sangue. Em casos mais graves, como quando se rompe, pode ser fatal.Segundo a imprensa espanhola, Nidia Ripoll já se encontra fora de perigo e com um prognóstico favorável. Poderá ter alta esta quarta-feira.Shakira tem vindo a lidar também com os problemas de saúde do pai, de 91 anos, que no ano passado sofreu uma queda grave e teve de ser operado.