Mãe e irmã de Cristiano Ronaldo já regiram à morte do filho do craque. Veja as reações

Cristiano Ronaldo anunciou, esta segunda-feira, que um filho gémeo morreu. Georgina Rodriguez estava grávida de uma menina e de um menino.Katia Aveiro, irmã do craque do português, fez uma publicação no Instagram. "Amo vocês e meu coração está todo aí desse lado… Que Deus cuide de tudo e que fortaleça cada vez mais o caminho de vocês... O nosso anjinho já está no colo do pai, e a nossa menina que está cá firme e forte e cheia de saúde vai nos ensinar cada vez mais que só o amor importa..."Dolores Aveiro, a mãe, também reagiu à publicação do filho com um 'emotion' a chorar.O Sporting, clube de formação de CR7, desejou "muita força" ao jogador. "A família sportinguista está convosco", escreveu a conta dos leões.