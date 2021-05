Mães famosas encantam com ligação especial aos filhos

Este domingo será especial para Helena Costa. A atriz de 37 anos regressou na passada quinta-feira a casa, depois de ter sido submetida a uma cirurgia delicada para remover um tumor nos pulmões. À sua espera tinha as filhas gémeas Mercedes e Maria do Mar, de um ano e meio. Apesar de ter mantido sempre uma atitude otimista enquanto esteve no hospital, admitiu que "as saudades" foram "difíceis" de suportar e aproveita agora todos os momentos em família.Para assinalar o Dia da Mãe, Helena fez uma pequena sessão fotográfica com as meninas. "Não podia celebrar melhor a nossa cumplicidade com estes vestidos a condizer", disse.O sentimento espelha bem aquele que se vive em muitas casas famosas neste dia especial. Mãe só há uma e entre as nossas figuras públicas as declarações de amor multiplicam-se.Laura Figueiredo passará o dia colada a Beatriz, de quatro anos. As duas mostram-se muito cúmplices e, esta semana, surpreenderam ao serem as protagonistas de uma campanha de moda. É que a apresentadora, companheira de Mickael Carreira, aproveitou a chegada do Dia da Mãe para avançar com um dos seus sonhos: a criação de uma linha de roupa para mães e filhas. "No nosso mundinho cor-de-rosa, sempre gostámos de combinar as nossas roupas e acessórios", desvendou Laura.Quem também concretizou um desejo semelhante com a filha foi Mel Jordão, namorada de Diogo Piçarra. A influenciadora acaba de lançar uma coleção de fatos de banho ao lado de Penélope, de um ano. "Olho para as fotos e emociono-me. Eu e a menina que tanto sonhei, juntas na nossa primeira campanha."Outra mãe babada é Bárbara Norton de Matos. A atriz confidencia que não liga muito ao dia da mãe, mas Luz e Flor não deixam passar a data em branco. "As minhas filhas gostam muito de festejar e fazem-me sempre umas surpresas", contou.Dolores Aveiro nem sempre consegue reunir os quatro filhos, Cristiano Ronaldo, Hugo, Elma e Katia, neste dia, mas as tecnologias têm ajudado a encurtar distâncias.Já Sofia Arruda irá desfrutar o dia com Xavier, de um ano, mas não esquece os mimos à mãe, Cristina, de quem é inseparável. "Falamos todos os dias, mais do que uma vez por dia. Somos muito amigas, muito confidentes." Sentimentos semelhantes têm Maria e Francisca Cerqueira Gomes; Helen Svedin e Daniela, Martina e Stella.Andreia Santos sente-se "feliz e completa" com Matilde, de dois meses, e Rodrigo, de um ano. "Os meus filhos enchem-me o coração e a alma! É um amor maior, sem igual, só quando vivenciamos é que entendemos aquilo que ouvimos a vida toda. Sinto-me grata pelos filhos que tenho e pela oportunidade de ser mãe."Vanessa Rebelo adora assinalar a data com Rodrigo, de 11 anos, e Simão, de seis. "É um dia nosso, deles e meu", avançou a decoradora, companheira de Simão Sabrosa. "Vamos ficar por casa, vou fazer uma mesa maravilhosa, o prato favorito dos índios e o famoso bolo de chocolate. E espero que eles façam surpresas boas à mamã."Luísa Castel-Branco, de 67 anos, vai esperar até junho, quando tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, para poder abraçar os filhos, mas vai assinalar o dia com uma videochamada. "O último ano tem sido horrível no que toca à distância física. Devido às minhas doenças autoimunes, os meus filhos não querem estar comigo por segurança e eu entendo-os. Mas claro que assinalaremos a data", conta a escritora, acrescentando: "Eu nem ligava muito a este dia, mas com a pandemia esta data e outras ganharam uma nova importância, porque não podemos festejá-las." Teresa Guilherme não tem filhos, mas tem uma ligação especial à mãe, Lídia, de 86 anos: "Dou a maior importância ao Dia da Mãe. O amor de mãe é o mais verdadeiro que há e temos de aproveitá-lo ao máximo." Este ano, excecionalmente, está no Porto a dar uma formação, mas celebrará amanhã. "Ofereço-lhe flores, vamos almoçar fora e comprar uma roupa nova." As atrizes Carla e Marta Andrino também irão trocar mimos.