Diogo Dalot, o internacional português que joga atualmente pelo Manchester United, anunciou este domingo que vai ser pai pela primeira vez. A notícia foi avançada pelo futebolista no Instagram.

"O melhor presente que poderíamos desejar. Mal podemos esperar para te conhecer", escreveu Dalot na legenda da publicação com fotografias com a noiva Cláudia Pinto Lopes.



O jogador, de 24 anos, partilha a novidade com os fãs cerca de quatro meses depois de ter pedido a namorada em casamento.