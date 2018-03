Ex-jogador do Benfica ainda não se divorciou, e a mulher mostra-se revoltada.

Por Rute Lourenço | 01:30

Pedro Mantorras, de 35 anos, deu uma luxuosa festa, em Luanda, Angola, no passado sábado, para anunciar que está noivo da namorada, Reginalda Fernandes, de 24. No entanto, a revelação está a gerar polémica, uma vez que a antiga glória do Benfica ainda está casada com a primeira mulher, Maria Júlia.