Apresentador da TVI fez revelações surpreendentes sobre o ordenado da rival das manhãs.

12:57

Durante o programa das manhãs da TVI, desta quarta-feira, Manuel Luís Goucha fez revelações inéditas sobre o seu ordenado e o da rival das manhãs, Cristina Ferreira.Numa conversa sobre os direitos do homem e da mulher na sociedade, Manuel Luís falou sobre a sua profissão e garantiu que "na apresentação, as grandes figuras ganham mais do que os homens".