Jornalista revelou um grande à vontade com a tesoura e contou que costuma cortar o cabelo a amigas e familiares.

14:45

Manuela Moura Guedes foi uma das convidadas, esta quarta-feira, no 'Programa da Cristina'. A jornalista, que viveu momentos conturbados na sua carreira, após o afastamento da TVI, mostra-se bastante serena e divertida.Manuela aproveitou a oportunidade para mostrar alguns dos seus dotes no mundo da estética e foi desafiada a cortar o cabelo em direto a uma convidada do programa.