Ainda foi abordado pela TVI para mais uma transferência-surpresa, mas optou por se manter fiel à SIC, casa que o lançou em 2007 – na apresentação do ‘Curto Circuito’, da SIC Radical; dois anos depois passou a ser aposta no canal generalista. João Manzarra acaba de renovar contrato com a estação de Paço de Arcos, sabe a ‘Boa Onda’, e deverá manter condições idênticas às que tinha até aqui: um salário a rondar os 10 mil euros por mês e a possibilidade de conciliar a vida televisiva com outros projetos fora do pequeno ecrã.









